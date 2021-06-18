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【乙部】町は「事業所など予防対応およびアフターコロナ対策補助金」とし...
【松前】松前町議会（伊藤幸司議長）は、１６日に開かれた第２回定例会で...
【乙部】第２回町議会定例会が１７日開会し、一般質問に３氏が登壇した。...
函館市は１７日、２０２０年度のふるさと納税による寄付金の活用事業を公...
【厚沢部】第２回町議会定例会は１７日、本会議を続行。道の駅の商業施設...
【松前】町議会第２回定例会は１７日、本会議を続行。町営住宅整備長寿命...
【木古内】第２回町議会定例会が１７日開会し、一般質問に２氏が登壇した...
【北斗】市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）は１７日、本会議で付託...
函館市企業局交通部によると、函館市電の５月の乗客数は前年同月比６０％...
函館市が自殺予防を目的に開設している電話相談窓口「函館いのちのホット...
リード不動産（函館市千歳町、渡辺友子会長）は１８日、同社が管理する団...
【七飯】ＪＡ新はこだて七飯基幹支店のニンジン共選施設（町大中山７）が...
【北斗】第２回市議会定例会は１８日、本会議を再開。新型コロナウイルス...
◇木曜会・大中山大会（１０日、七飯町大中山パークゴルフ場） ▽男子...
【乙部】元和台マリンフェスティバル実行委は１５日、８月１日に開催を予...
【乙部】町は「事業所など予防対応およびアフターコロナ対策補助金」とし...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１８日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
ＪＡＬ（日本航空）は１８日、札幌市東区に出没したクマが丘珠空港の敷地...