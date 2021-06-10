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函館市は９日、６５歳以上の高齢者を対象にした新型コロナウイルスワクチ...
工藤恵美氏（市政クラブ） 旧金森洋物店（郷土資料館）の冬季間閉鎖で建...
函館市が市政に関する市民の意見や提案を受け付ける「市民の声」に、２０...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大などの影響で不安を抱える女性を支...
【上ノ国】第３回町議会臨時会が９日、開かれた。旧湯ノ岱小学校改修工事...
函館開発建設部は８日、３月２８日に全線開通した函館新外環状道路空港道...
島昌之氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～１１時 ①教育行政（１主...
【森】森町議会６月会議が８日開かれた。小中学校の入学時と中学校卒業時...
函館市議会の第２回定例会は８日、本会議を再開。予算特別委員会（遠山俊...
【七飯】第２回町議会定例会は８日、本会議を続行。奨学金制度の利用者で...
○…「中華料理 壹龍火（いちりゅうか）」がこのほど、函...
函館市は９日、６５歳以上の高齢者を対象にした新型コロナウイルスワクチ...
６５歳以上を対象とする函館市の新型コロナウイルスワクチンの集団接種と...
バレーボールの第４１回全日本小学生大会南北海道大会函館地区予選（函館...
【室蘭、登別】ハンドボールは９日開幕。室蘭市体育館、登別市総合体育館...
【北斗】ラッカセイの特産化を目指す農業青年組織「北斗市４Ｈクラブ」（...
工藤恵美氏（市政クラブ） 旧金森洋物店（郷土資料館）の冬季間閉鎖で建...
札幌市を中心に活動するポスチュアウオーキング協会認定の山内夕佳里さん...
海上保安庁は船舶や無新通線、航空機関連の有資格者を３０日まで募集して...
国土交通省は、魅力ある地域づくりに取り組む団体を表彰する「手づくり郷...