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新型コロナウイルス感染拡大の影響で昨年度はゼロとなっていた函館港への...
函館市は２８日、６５歳以上の高齢者約９万３０００人を対象に、新型コロ...
８月２８日に函館アリーナで開催予定だった「はこだて・エコフェスタ２０...
函館市は新型コロナウイルス感染拡大の影響による子育て世帯の生活支援と...
【江差】江差町内で２８日、高齢者施設入所者と従事者を対象とした新型コ...
【江差】第２回町議会臨時会が２８日、開かれた。１月３０日の暴風雪で、...
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函館市は２０１９年に閉店したＪＲ函館駅前の百貨店「棒二森屋」（若松町...
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政府は２９日付で、２０２１年春の叙勲受章者を発表した。道南からは２０...
地場の特産品であるコンブを使ったロールケーキ作りに挑戦する南茅部高校...
新型コロナウイルスの収束が依然として見えない中、函館市内の小中学校で...
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フォーポイントバイシェラトン函館（若松町、上谷智雄総支配人）は５月１...
函館市山の手１のピアノ教室「ドルチェ」（伊藤亜希子）の第２５回発表会...
○…道立函館美術館は５月３～５日の３日間、１９３０～５０年代の米国の...
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日本自動車連盟（ＪＡＦ）函館支部（河村祥史支部長）は、２９日から始ま...