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浜野幸子氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１０時４０分 ①パートナー...
函館市議会第１回定例会は１５日、本会議を再開、予算特別委員会（金澤浩...
【厚沢部】第１回町議会定例会は１５日、本会議を再開。予算審議特別委員...
函館市の企業誘致助成制度を活用し、今年度は新たに２社が市内に事業拠点...
函館市は市障がい者計画の「第６期計画」の素案をまとめた。新年度から２...
函館市はこのほど、全国健康保険協会北海道支部（協会けんぽ、大場久夫支...
函館広域幹線道路整備促進期成会は１２日、函館新外環状道路の日吉インタ...
函館市は１２日、市内３６町会が市の街路灯設置補助金を不正に受領してい...
渡島総合振興局は、函館市美原４の渡島合同庁舎１階道民ホールで、青函広...
【北斗】第１回市議会定例会は１２日、本会議を再開。任期満了に伴う教育...
板倉一幸氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～同１１時 ①コロナ禍と...
浜野幸子氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１０時４０分 ①パートナー...
北海道警察（関係分、道本＝道警本部、函本＝函館方...
先月から道南でも進められている医療従事者らへの新型コロナウイルスワク...
道は、４月に始まる新型コロナウイルスの高齢者（６５歳以上）へのワクチ...
函館市は今年度、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、市立小中学...
函館ラグビースクールの佐々木天雅（巴中３年）が高校ラグビーの名門・大...
「中島信也」と聞いてすぐにピンときた人は、なかなかのエンタメ通、ＣＭ...
ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は１４日、今...
日本創造教育研究所社長で、日創研経営研究会本部会長の田舞徳太郎氏のオ...