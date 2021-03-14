函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • ３月のプレゼント
    ラッキープレゼント＆映画鑑賞券
  • 採用情報
    函館新聞社

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

政治・行政

青函ポスター展　東北ＤＣＰＲも

[ 政治・行政 ]

　渡島総合振興局は、函館市美原４の渡島合同庁舎１階道民ホールで、青函広...

青函ポスター展　東北ＤＣＰＲも

北斗市議会閉会　永田教育長を再任

[ 政治・行政 ]

　【北斗】第１回市議会定例会は１２日、本会議を再開。任期満了に伴う教育...

北斗市議会閉会　永田教育長を再任

知内町議会閉会　新年度予算を可決

[ 政治・行政 ]

　【知内】町議会第１回定例会は１２日、本会議を再開。予算特別委員会（木...

知内町議会閉会　新年度予算を可決
政治・行政 記事一覧へ

最新記事

週間ファイル　３月７日～１３日

[ 週間ファイル ]

　★３月道南経済、観光依然厳しく（７日）　日銀函館支店（加藤健吾支店長...

週間ファイル　３月７日～１３日

摩周丸１５～１８日臨時休館

[ お知らせ ]

　函館市青函連絡船記念館摩周丸は１５～１８日、船舶検査と特別清掃のため...

摩周丸１５～１８日臨時休館
最新記事一覧へ
休日当番医
渡島・檜山管内
休日当番医３月１４日
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

ニュース細見／旧ロシア領事館売却先決定

ニュース細見／旧ロシア領事館売却先決定

スクール連覇／フットサル全日本少年大会函館予選

スクール連覇／フットサル全日本少年大会函館予選

新成人への振る舞い料理、キッチンＳａｔｏが目標額達成

新成人への振る舞い料理、キッチンＳａｔｏが目標額達成

マックスバリュ石川店が品ぞろえ強化しリニューアルオープン

マックスバリュ石川店が品ぞろえ強化しリニューアルオープン

津軽海峡フェリー、海割ドライブプラス好評で販売期間延長

津軽海峡フェリー、海割ドライブプラス好評で販売期間延長

キリン「午後の紅茶」３商品をリニューアル

キリン「午後の紅茶」３商品をリニューアル

週間ファイル　３月７日～１３日

週間ファイル　３月７日～１３日

「７８店舗の味、楽しんで」、１５日からフードフェスタ

「７８店舗の味、楽しんで」、１５日からフードフェスタ

遺愛の留学生エリさん、帰国前に成果報告

遺愛の留学生エリさん、帰国前に成果報告

北斗　浜分中卒業式で全校合唱動画披露、感染防止で

北斗　浜分中卒業式で全校合唱動画披露、感染防止で

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

3月14日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

3月14日のイベント情報

2021年3月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト

ハコラク