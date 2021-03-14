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函館市はこのほど、全国健康保険協会北海道支部（協会けんぽ、大場久夫支...
函館広域幹線道路整備促進期成会は１２日、函館新外環状道路の日吉インタ...
函館市は１２日、市内３６町会が市の街路灯設置補助金を不正に受領してい...
渡島総合振興局は、函館市美原４の渡島合同庁舎１階道民ホールで、青函広...
【北斗】第１回市議会定例会は１２日、本会議を再開。任期満了に伴う教育...
【木古内】町議会第１回定例会は１２日、本会議を再開。予算特別委員会（...
【知内】町議会第１回定例会は１２日、本会議を再開。予算特別委員会（木...
【森】第１回森町議会３月会議は１２日、本会議を再開。予算等審査特別委...
【北斗】北斗市議会の議会改革推進調査特別委員会（白戸昭司委員長、委員...
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【北斗】フットサルの第３１回全日本少年大会函館予選の準決勝、決勝が６...
新成人に〝大人の料理〟を振る舞う「函館ＨＡＴＡＣＨＩプロジェクト」と...
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津軽海峡フェリー（函館市港町３、村上玉樹社長）は昨年１１月から３月末...
【札幌】キリンビバレッジ（東京）は、今年で発売３５周年を迎える「午後...
★３月道南経済、観光依然厳しく（７日） 日銀函館支店（加藤健吾支店長...
○…函館映画鑑賞協会は１５日、第２４８回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
道南地域の多彩なグルメを満喫するイベント「はこだてフードフェスタ２０...
函館市青函連絡船記念館摩周丸は１５～１８日、船舶検査と特別清掃のため...