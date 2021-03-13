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渡島総合振興局は、函館市美原４の渡島合同庁舎１階道民ホールで、青函広...
【北斗】第１回市議会定例会は１２日、本会議を再開。任期満了に伴う教育...
【木古内】町議会第１回定例会は１２日、本会議を再開。予算特別委員会（...
【知内】町議会第１回定例会は１２日、本会議を再開。予算特別委員会（木...
【森】第１回森町議会３月会議は１２日、本会議を再開。予算等審査特別委...
【北斗】北斗市議会の議会改革推進調査特別委員会（白戸昭司委員長、委員...
【厚沢部】第１回町議会定例会は１１日、本会議を続行。歳入歳出で各１億...
【江差】第１回町議会定例会は１１日、本会議を続行。２０２１年度各会計...
【福島】町議会第１回定例会は１１日、本会議を再開。予算特別委員会（平...
【松前】町議会第１回定例会は１１日、本会議を再開。予算特別委員会（福...
函館市社会福祉協議会（市社協）は１２日、市亀田交流プラザで今年度の災...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）で１２日、２回目の新型コロナウイ...
函館市は彼岸の時期に合わせ、冬季通行止めとしている立待岬周辺の市道（...
函館市昭和４の「ナプア・ウェディング」（工藤ゆかり代表）主催のウェデ...
はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）は、プログラミング言語「...
函館市は１２日、市内３６町会が市の街路灯設置補助金を不正に受領してい...
道警函館方面本部の岡本努本部長（５８）が１２日、着任あいさつのため函...
函館海上保安部（１５日） 函館海上...
道教育大函館校の学生でつくり、海外からの留学生の生活をサポートしよう...