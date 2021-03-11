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【江差】第１回町議会定例会は１１日、本会議を続行。２０２１年度各会計...
【福島】町議会第１回定例会は１１日、本会議を再開。予算特別委員会（平...
【松前】町議会第１回定例会は１１日、本会議を再開。予算特別委員会（福...
【上ノ国】第１回町議会定例会は１１日、本会議を再開。予算審査特別委員...
２０１１年３月１１日の東日本大震災発生から１１日で１０年を迎える。渡...
函館市は、新型コロナウイルスワクチン接種について、６５歳以上の高齢者...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した飲食店...
【北斗】市議会予算審査特別委員会（白戸昭司委員長、委員２１人）は１０...
【乙部】第１回乙部町議会定例会が１０日開会し、会期を１８日までの９日...
【江差】第１回江差町議会定例会が１０日開会し、会期を１２日までの３日...
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◇森町（１２日）▽こころの健康相談、離乳食教室（保健センター／前１０...
◇北斗市（１２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
函館大学に、２０１５年から交流を続ける台湾・台南市の長栄大学応用日本...
【札幌】道と札幌市などは１１日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認...
市立函館保健所は１１日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染が確...