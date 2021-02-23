この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【北斗】市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）は２２日開かれ、第１...
【北斗】市地域公共交通活性化協議会（齋藤征人会長、２４人）は２２日、...
【八雲】町と明治安田生命保険函館支社（石桁健司支社長）はこのほど、包...
函館市病院局はこのほど、市立３病院（函館、恵山、南茅部）の昨年１２月...
函館市議会の議会運営委員会（遠山俊一委員長）は２２日、第１回定例会を...
【鹿部】改選後初となる第１回町議会臨時会が２２日、開かれた。正副議長...
【福島】福島町議会定例会２月会議が２２日開会した。地域経済緊急支援事...
函館市はこのほど、２０１９年度の行政手続きにおけるオンライン化の状況...
函館市は、ワインの可能性を地域振興に生かそうと、基本方針を今年度中に...
函館市は１９日、新型コロナウイルス感染防止対策を担う、ワクチン接種担...
【七飯】函館七飯スノーパークで２１日、かまくら作り体験が開かれた。１...
■函館市人見町、市芸術ホール職員、古川大記さん（３９） ２０１１年...
はこだて音楽鑑賞協会は２０２１年度の公演スケジュールを公表した。４月...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１４日、グリーンピア大沼...
◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト合格者（１４日、ニヤマ高...
◇オオミ愛好会（１６日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子 ...
◇第７７回オオミファミリー月例会（１４日、オオミファミリーパークゴル...
函館短大保育学科の２年生１１人が、保育現場でカウンセリングなど心理的...
函館市新川町の結婚相談所「ららぽーとブライダル」の米木司代表（７１）...
【福島】町観光協会は１２日に開いた三役会議で、５月９日に開催予定だっ...