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函館市は、食べられるのに処分されてしまう「食品ロス」問題について、市...
船橋利実財務大臣政務官（衆院議員、比例道ブロック選出）が１４日、函館...
○…鹿部町は９日から、新型コロナウイルス感染拡大防止対...
【松前】町議会第４回定例会が１４日開会、会期を１５日までの２日間と決...
道と第一生命北海道営業局（札幌）は１１日、道の魅力を五七五の句で表現...
第４回定例函館市議会は１１日の本会議で、不妊治療への保険適用の拡大を...
小山直子氏（民主・市民ネット） 学校での働き方改革に関し、１年単位の...
市立函館保健所は１１日、市内居住の３０～９０代の男女６人が新たに新型...
今年度の道社会貢献賞（更生保護功労者）に森地区保護司会副会長の鈴木昌...
【知内】来年３月に阪神甲子園球場で開かれる第９３回選抜高校野球大会の...
アーチェリーの記録会（函館アーチェリー協会主催）が１３日、函館市上湯...
スウェーデンのアンティーク品を集めた「手作りのスウェーデンアンティー...
函館の学生が普段の研究成果を披露する合同研究発表会「函館アカデミック...
道教育大函館校の学生でつくる「函館サンタラン」実行委員会（山出紗也加...
政府は１４日、国内観光の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏトラベル」を２８日から...
今冬はなかなか来なかったが、ついに到来した。一面の銀世界。道路は圧雪...
〇…道南の企業約７０社が加盟する函館市倫理法人会（吉住裕幸会長）は、...
１４日以降、道内各地が強い雪に見舞われていることを受け、道警は視界や...
道は、第１２期道果樹農業振興計画と第２期道花き振興計画の素案をまとめ...