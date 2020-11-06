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函館市教委は、市内の垣ノ島、大船両遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺...
「第３次はこだてげんきな子 食育プラン（函館市食育推進計画）」（２０...
菅義偉首相は４日の衆院予算委員会で、原発の再稼働について「我が国とし...
函館市は来年１月から、冬季観光の誘客促進に向けた宿泊者１人あたり２０...
道は、おおむね１０年後の目指す姿を示した第６期道農業・農村振興推進計...
函館市は２日、新型コロナウイルスの感染防止策として、本庁舎と亀田支所...
【北斗】北斗市の池田達雄市長は２日の会見で、今年度第８弾の新型コロナ...
【知内】知内町議会は１０月２７日、元町町内会館で議員と町民との懇談の...
【鹿部】町食と観光推進室は１０月２７日、道の駅「しかべ間歇泉（かんけ...
北海道警備業協会函館支部（小林真樹支部長）は２日、函館市役所で「警備...
フードバンク道南協議会（廣部節子代表）は、ひとり親世帯や国民年金受給...
函館市中央図書館は５日、今年７月に「少年と犬」で第１６３回直木賞を受...
○…日本生命函館支社の社員やその家族ら約１００人が１０月３１日、恒例...
道と道弁護士会連合会は、犯罪被害者のための無料相談会を函館を含む全道...
函短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は１０月３１日、同校で「函...
函館出身の作家、佐藤泰志（１９４９～９０年）の小説を原作とした映画「...
函館市在住の中村友子さん（７０）、金城公雄さん（７８）、三根範順さん...
市立函館高校（谷川敬一校長）の１年生３人は、函館市元町の焼きピロシキ...
「突発的な災害でも、ラジオからすぐに情報を伝えたい」と話すのは、ＦＭ...