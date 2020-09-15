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安倍晋三首相（６５）の後継を決める１４日の自民党総裁選で、菅義偉官房...
大規模災害時に医療活動や行方不明者の捜索救助に当たる災害時多目的船（...
函館市は１４日、新型コロナウイルスの感染拡大に際して国や道、市が導入...
藤井辰吉氏（市政クラブ） 冬季および新年度に向けた観光政策への検討は...
合流新党「立憲民主党」に参加した逢坂誠二衆院議員（道８区）が１４日、...
【北斗】市議会は１４日、決算審査特別委員会（秋田厚也委員長、委員２０...
函館市内の飲食店が調理した料理を職場に届ける実証実験「おかずデリバリ...
出村ゆかり氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１０時４０分 ①函館市プ...
藤井辰吉氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１１時 ①函館市新型コロナ...
第３回定例函館市議会は１１日、本会議を再開。予算決算特別委員会（金沢...
【函館、北斗】軟式野球の第４３回東日本大会（１部）南北海道大会（北海...
【愛別】北海道六大学野球１部秋季リーグ（道学生野球連盟主催）第４節第...
【伊達など】サッカーの第１４回北海道カブスリーグＵ―１５兼高円宮杯Ｕ...
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レコードの売り上げがＣＤを上回った。耳を疑うようなニュースが米国から...
ミステリーや伝奇小説などを手がける作家、篠田真由美さんによる函館を舞...
函館市内・近郊で子どもたちの夢の実現を目指して活動する「函館夢プロジ...
テニスの高体連函館支部選抜大会が１４日、千代台公園テニスコートで開幕...
ハンドメイド作家による保護犬・猫のためのチャリティーイベントが１９、...