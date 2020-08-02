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函館市は、椴法華地区で２０１６年度から休館中の市灯台資料館について、...
総務省が２０２０年度の普通交付税（市町村分）の交付額を決定したことに...
自民党道８区支部（前田一男支部長）は７月３１日、ホテル函館ロイヤルで...
函館市は７月３１日、今年度の市功労賞と市民貢献賞の表彰式をホテル函館...
【札幌】鈴木直道知事は７月３１日の定例記者会見で、東京など新型コロナ...
函館市と北斗市は８月１、２の両日、イオン上磯店（北斗市七重浜４）１階...
新型コロナウイルス感染拡大を受け、国民一人当たり一律１０万円が支給さ...
【森】ニッセイ緑の財団（清水一朗理事長）と町本茅部町の森林を所有する...
函館商工会議所の会員企業や町会などで構成される新幹線青森・函館早期開...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、函館港に今年度入港するクルーズ船...
函館市文学館は小学生を対象とした「クイズ・石川啄木と函館」を同館で開...
〇…函館市美原２の第一生命函館支社美原営業オフィス（澤中弓子オフィス...
陸上の全日本中学校通信北海道・道南地方大会（日本陸上競技連盟、北海道...
第７回ペリー提督来航記念ヨットレース（南北海道外洋帆走協会主催、実行...
女子軟式野球の第２２回秋季北海道大会兼第３１回全日本選手権大会北海道...
【北斗】新型コロナウイルス感染拡大で中止となった日本クラブユース選手...
ハンドボールの今年度函館市中学校大会（函館ハンドボール協会主催）が１...
陸上の道南記録会第２戦（道南陸上競技協会主催）が７月２６日、千代台公...
新型コロナウイルス感染拡大防止のためにマスク着用が広がっていることで...
【福島】海峡横綱ビーチ（町月崎）で１日、海開きが行われた。水温はやや...