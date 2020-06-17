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【江差】桧山振興局は１０日、同局１階展示ホールで農林水産省の「花いっ...
函館市は、２０１９年度の市民特別相談の受け付け件数をまとめた。市が電...
【厚沢部】第２回町議会定例会が１５日開会し、会期を１７日までの３日間...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（新関一夫委員長）は１５日、本会議で...
函館市内の商店や飲食店で使える市のプレミアム付き商品券、飲食券の購入...
渡島管内２市９町の首長と議会議長でつくる渡島総合開発期成会（会長・池...
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斉藤佐知子氏（民主・市民ネット） 新型コロナウイルスの影響で議論が見...
第２回定例函館市議会は１２日、一般質問終了後、今年度一般会計補正予算...
函館財務事務所（峯村一久所長）は１６日、１～３月期の経済概況「道南経...
新型コロナウィルスが猛威を奮って４カ月ほど。国内の感染者は１５日現在...
函館市湯川町１のホテル「ＨＡＫＯＤＡＴＥ 海峡の風」は、ホテル内のレ...
【七飯】北海道猟友会新函館支部主催の青年部射撃大会が２１日午前９時半...
つつじの花も次々と咲いてサツキもそろそろ咲く時期になりました。夜温も...
〇…北海道日本ハムファイターズは１５日、オフィシャルマ...
はこだてみらい館（キラリス函館３階）で１４日、赤外線センサーで反応す...
函館市病院局は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、市立函館病院の４...
２１日の「父の日」に向けて、函館市内でギフト商戦が本格化している。各...