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渡島管内２市９町の首長と議会議長でつくる渡島総合開発期成会（会長・池...
函館市は１２日、３、４月に市の「子どもなんでも相談１１０番」に寄せら...
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット） 新型コロナウイルスの影響で議論が見...
第２回定例函館市議会は１２日、一般質問終了後、今年度一般会計補正予算...
新型コロナウイルスの影響に伴う収入の減少による道税の徴収猶予の特例制...
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函館市内の公共施設や民間施設を夜間開放する「はこだてカルチャーナイト...
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◇北斗市（１６日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１７日...
◇北斗市（１７日）▽赤ちゃん相談（保健センター／前１０時） ◇七飯町...
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日本航空（ＪＡＬ）は１５日、奥尻空港の悪天候のため、函館―奥尻間１往...