市立函館保健所は３日、函館市内で新たに６１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。道は函館以外の渡島管内で２０人、桧山で７人が感染したと発表した。道南全体で８８人となった。函館市内感染者数の累計は７２４１人となった。

保健所によると、感染者は１０歳未満１０人、１０代９人、２０代と６０代が各４人、３０代１３人、４０代８人、５０代７人、７０代２人、８０代３人、９０歳以上１人。男女比は男性３５人、女性２６人。

無症状８人、軽症５３人で、全員が入院などで調整中。うち５１人に既往患者との接触歴があった。



