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函館市の生涯学習講座、市亀田老人大学の卒業式が２２日、市亀田交流プラ...
ＪＡＬ（日本航空）は２４日、丘珠空港の滑走路凍結のため、函館―丘珠間...
函館少年刑務所は２４日、２０代男性職員と２０代男性受刑者各１人が新型...
ＪＲ北海道は２４日、室蘭線長万部―大岸付近の除雪作業が難航しているた...
函館市教委は２４日、市立の小、中、高校計７校で児童・生徒の新型コロナ...
函館税関は２４日、同税関総務部の職員１人が新型コロナウイルスに感染し...
【北斗】地域情報の発信基地として今春オープンを目指す会員制サロン「じ...
【北斗】函館開建は、多重事故で２１日午前７時半ごろから通行止めになっ...
【札幌、旭川、小樽】道などは２４日、道内で新たに２６２１人が新型コロ...
日本電信電話ユーザ協会函館地区協会（中野恒会長）は、３月１０日午後５...
居住地の地元紙に載っていた記事につい目が止まった。大手不動産グループ...
函館市は新年度、保護者の合計所得が３００万円以下の家庭を対象に、市独...
【木古内】木古内町（鈴木慎也町長）は２４日、２０２２年度予算案を発表...
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〇…日本気象協会（東京）は２４日、全国のサクラ（ソメイヨシノ）の開花...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２５日午後５時から、函館国際ホテル...
フォーポイントバイシェラトン函館（上谷智雄総支配人）で、イチゴを使っ...