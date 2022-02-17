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函館市は１６日、５～１１歳の小児への新型コロナワクチン接種について、...
五稜郭公園のイルミネーションイベント「五稜星（ほし）の夢」実行委員会...
函館市教委は１６日、市立の小・中学、高校計４校で児童、生徒の新型コロ...
【七飯】南渡島消防事務組合は１６日、七飯消防署に勤務する男性職員（年...
函館市消防本部は、１８日午前１時１０分から同１時４０分までの間、１１...
新型コロナウイルスの状況（２月１６日）...
発達中の低気圧が北海道付近の日本海に停滞した影響で、渡島・桧山地方は...
【札幌、旭川、小樽】道などは１６日、道内で新たに２８１５人が新型コロ...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新たに１９５人が新たに新型コロナウ...
函館地方気象台によると、渡島西部と桧山南部では１６日夜遅くにかけて断...
函館市は１６日、５～１１歳の小児への新型コロナワクチン接種について、...
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函館市桔梗町４１６のパテントワークス（笠井文雄社長）が産官学で研究開...
函館市教育振興審議会（小松一保会長）は１６日、「函館市立小・中学校再...
２０２１年分の所得税などの確定申告の受け付けが１６日、全国一斉に始ま...
函館司法書士会（海老憲一会長）は２６日午後２時から、親子法律教室「解...
日本は治安が良いことで世界に知られる。確かに各国と良し悪しを比べる話...
函館市教委は１６日、市立の小・中学、高校計４校で児童、生徒の新型コロ...
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◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト（２月２日、ニヤマ高原ス...