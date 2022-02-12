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函館市は１０日、街並みや雰囲気に調和した建築物などを表彰する第２５回...
ＪＲ北海道は大雪の影響で使用する車両に制約があるとして、函館－札幌間...
【札幌、旭川、小樽】道などは１０日、道内で新たに３６８３人が新型コロ...
【知内】渡島西部広域事務組合は１１日、知内消防署に勤務する４０代男性...
市立函館保健所は１１日、函館市内で１４７人の新型コロナウイルスの感染...
【七飯】大沼の冬を代表するイベント「第５６回大沼函館雪と氷の祭典」（...
渡島教育局は１０日、生徒の新型コロナウイルス感染を受け、７日から学級...
道警は１０日、函館中央署地域課の４０代男性警部補１人が新型コロナウイ...
函館市教委は１０日、市立の小・中学校計５校で児童・生徒の新型コロナウ...
ロシア極東大函館校（イリイン・セルゲイ校長）は１１日、函館市元町の同...
道は１１日、近年道内で漁獲が増え始めた魚を使ったオリジナルメニューを...
【北斗】老舗和菓子店の千秋庵総本家（函館市宝来町、鈴木伝社長）は１１...
もちもち食感が特徴の食品を集めた「もちもち博覧会」が１１日、テーオー...
【江差】町内での岩ノリ摘みが１１日、かもめ島で今シーズンの初日を迎え...
【江差】桧山振興局はこのほど、２０２１年の桧山管内での漁業生産高（速...
【札幌】道は１１日、新型コロナウイルスワクチンの３回目接種加速に向け...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）が発表した昨年１２月の雇用失業情勢...
北京冬季五輪はフィギュアスケート・羽生結弦選手のショートプログラム、...
【七飯】老舗豆腐メーカー日乃出食品（町緑町３、工藤英洋社長）の直売店...