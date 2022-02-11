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【札幌、旭川、小樽】道などは１０日、道内で新たに３６８３人が新型コロ...
【知内】渡島西部広域事務組合は１１日、知内消防署に勤務する４０代男性...
市立函館保健所は１１日、函館市内で１４７人の新型コロナウイルスの感染...
【七飯】大沼の冬を代表するイベント「第５６回大沼函館雪と氷の祭典」（...
渡島教育局は１０日、生徒の新型コロナウイルス感染を受け、７日から学級...
道警は１０日、函館中央署地域課の４０代男性警部補１人が新型コロナウイ...
函館市教委は１０日、市立の小・中学校計５校で児童・生徒の新型コロナウ...
函館少年刑務所は１０日、２０代男性受刑者１人が新型コロナウイルスに感...
【江差】高齢者施設を対象とした新型コロナウイルスワクチンの追加（３回...
ＪＡＬ（日本航空）は１０日、函館発羽田行きと羽田発函館行きの各１便を...
ＪＲ北海道は大雪の影響で使用する車両に制約があるとして、函館－札幌間...
【北斗】市は、４月から勤務する会計年度任用職員を募集している。応募者...
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スノーボードは１１日、男子ハーフパイプ決勝が行われ、平野歩夢（ＴＯＫ...
函館市は１０日、２０２２年度予算案を発表した。一般会計は、今年度当初...
函館市の新年度一般会計予算は、今年度当初予算と比べ２・３％増の１３７...
▽市民一人ひとりの幸せを大切にします 【新規】介護従事者確保対策事...