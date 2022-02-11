市立函館保健所は１１日、函館市内で１４７人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。市内の感染者は延べ５０２０人となった。

また、道は函館以外の渡島で６８人、桧山管内で５人の感染を確認。道南全体では２２０人となった。

同保健所によると、函館市内の感染者のうち２人は市外在住。１０歳未満１８人、１０代２９人、２０代１１人、３０代１８人、４０代２３人、５０代１６人、６０代６人、７０代８人、８０代１２人、９０歳以上６人。このうち１１４人に既往患者との接触歴があった。

無症状１９人、軽症１２７人、中等症１人。１４人が入院している以外は入院など調整中。