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函館少年刑務所は９日、３０代男性職員１人と２０代男性受刑者２人が新型...
【札幌、旭川、小樽】道などは９日、道内で新たに３６０６人が新型コロナ...
市立函館保健所は９日、函館市内で過去最多となる２２８人の新型コロナウ...
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函館五稜郭病院（中田智明病院長）は８日、クラスターの発生を受け、一部...
函館市中央図書館（丹羽秀人館長）は５日、今年度３回目の図書館講座を同...
道は、今年度の道社会貢献賞（交通安全功労者・交通安全優良実践団体）と...
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アルペンスキーは９日、女子回転が行われ、向川桜子（富士フイルムＢＩ秋...
【北斗】９日午後６時ごろ、北斗市矢不来の道南いさりび鉄道茂辺地―上磯...
スノーボードは９日、ハーフパイプの予選が行われ、男子で２大会連続銀メ...
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矢田釣具店・道南釣り情報...