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函館、北斗両市で７日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が...
渡島教育局は７日、生徒への新型コロナウイルス感染を受け、函館商業高校...
函館市教委は７日、市立の小中学校計１８校で児童・生徒の新型コロナウイ...
【知内】渡島西部広域事務組合は７日、知内消防署に勤務する６０代の男性...
函館少年刑務所は７日、２０代男性受刑者１人が新型コロナウイルスに感染...
【札幌、旭川、小樽】道などは７日、道内で新たに２６８７人が新型コロナ...
市立函館保健所は７日、函館市内で新たに１１１人の新型コロナウイルスの...
【江差】災いを除き福を招く「節分星まつり大祈祷会」が４日、町本町の法...
函館市企業局と、同局が業務委託している水道修繕センター（西桔梗町）に...
【札幌、旭川、小樽】道などは６日、道内で新たに３４６４人が新型コロナ...
スピードスケートは７日、女子１５００メートルが行われ、世界記録保持者...
ＪＲ北海道は７日、札幌付近の記録的な大雪に伴う除雪作業のため、同日に...
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◇鹿部町 （９日）▽冬の町民ニコニコ健診（本別中央会館／前９時） ...
◇北斗市（９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半）...
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