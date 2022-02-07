この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【知内】渡島西部広域事務組合は７日、知内消防署に勤務する６０代の男性...
函館少年刑務所は７日、２０代男性受刑者１人が新型コロナウイルスに感染...
市立函館保健所は７日、函館市内で新たに１１１人の新型コロナウイルスの...
【江差】災いを除き福を招く「節分星まつり大祈祷会」が４日、町本町の法...
函館市企業局と、同局が業務委託している水道修繕センター（西桔梗町）に...
【札幌、旭川、小樽】道などは６日、道内で新たに３４６４人が新型コロナ...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに１６１人の新型コロナウイルスの...
ＪＲ北海道は６日、札幌近郊の大雪の影響で、函館－札幌間の特急「北斗」...
気象庁によると、６日午前７時半ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があ...
市立函館保健所は５日、函館市内で新たに２０２人の新型コロナウイルスの...
◇鹿部町 （９日）▽冬の町民ニコニコ健診（本別中央会館／前９時） ...
◇北斗市（９日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半）...
【知内】渡島西部広域事務組合は７日、知内消防署に勤務する６０代の男性...
函館少年刑務所は７日、２０代男性受刑者１人が新型コロナウイルスに感染...
【札幌、旭川、小樽】道などは７日、道内で新たに２６８７人が新型コロナ...
市立函館保健所は７日、函館市内で新たに１１１人の新型コロナウイルスの...
フィギュアスケートの団体最終日は７日、上位５チームによるペアとアイス...
２０１２年に「Ｔ・Ｋドッグスクール」を設立し、１９年に法人化した。七...
丁寧なハンドピックと鮮度にこだわり 焙煎で豆本来の味を伝える ２０１...
今大会５種目に出場するスピードスケート女子の高木美帆選手（日体大職）...