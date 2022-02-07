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【速報】函館市内で１１１人、渡島で６０人感染　函館で２人死亡

　市立函館保健所は７日、函館市内で新たに１１１人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。また、すでに感染していた２人が死亡したと明らかにした。市内の感染者は延べ４２８８人となった。
　また、道は函館以外の渡島管内で６０人が感染したと発表し、道南全体では１７１人となった。桧山管内では感染者が確認されなかった。
　函館市内の感染者の内訳は１０歳未満２５人、１０代２７人、２０代６人、３０代７人、４０代２２人、５０代７人、６０代３人、７０代６人、８０代５人、９０歳以上３人。このうち１０２人が既往患者との接触歴があった。
　軽症９１人、無症状１９人、中等症１人。７人が入院し、それ以外は入院など調整中。
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