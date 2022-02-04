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節分の３日、曹洞宗永全寺（函館市昭和２、斎藤隆明住職）は恒例の大般若...
函館市の３日発表分の新型コロナウイルス感染者数は２１５人で、過去最多...
函館市は３日、新型コロナワクチン３回目接種の追加予約枠を発表した。い...
ＮＨＫ函館放送局（南部淳局長）の開局９０周年を記念した展示会「ＪＯＶ...
道開発局は１日、「わが村は美しく―北海道」運動第１０回コンクールの受...
【福島】福島町は３日、町役場に勤務する職員１人が新型コロナウイルスに...
道警は３日、函館中央署の５０代男性警部１人が新型コロナウイルスに感染...
函館市は３日、函館公園（青柳町）に勤務する指定管理者の職員１人が新型...
渡島教育局は３日、生徒の新型コロナウイルス感染のため、函館工業高校全...
ＪＡＬ（日本航空）は３日、函館と奥尻両空港の降雪のため、函館―奥尻間...
東京・丸の内エリアをはじめとしたこだわりチョコレートやチーズケーキを...
【鹿部】水産加工会社「丸鮮道場水産」（町宮浜、道場登志男社長）は、原...
【松前】道の駅「北前船松前」の館内レストランうみかぜ食堂では、町内産...
函館市白鳥町１４の焼き鳥居酒屋「やきとり大勝」（前川光廣代表）はこの...
節分の３日、曹洞宗永全寺（函館市昭和２、斎藤隆明住職）は恒例の大般若...
【上ノ国】３日は道南各地で節分関連の行事が行われた。このうち、上ノ国...
駒場団地町会在宅福祉委員会（委員長・川端和雄町会長）は３日の節分にち...
函館市文化団体協議会（鈴木大有会長）の展示会「ぶんだんジョイントギャ...
函館工業高等専門学校は全国の高専、道内の高等教育機関に先駆けて、国際...
◇全日本スキー連盟級別テスト（１月３０日、グリーンピア大沼スキー場）...