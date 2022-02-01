この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市教委は１日、市立の小中学校計１１校で児童・生徒の新型コロナウイ...
【森】ＪＲ北海道によると、１日午前５時２０分ごろ、函館線森駅構内で森...
新型コロナウイルス感染症が収束しないことを受け、函館西部地区バル街実...
函館少年刑務所は１日、２０代の男性受刑者１人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道などは１日、道内で新たに２６６０人が新型コロナ...
市立函館保健所は１日、函館市内で新たに１７１人が新型コロナウイルスに...
函館市内の新型コロナウイルスの累計感染者数が、２０２０年２月の初確認...
旧棒二森屋アネックスの建物を活用したＪＲ函館駅前のテナントビル・函館...
【上ノ国】町大留の環状交差点「ラウンドアバウト」東側で建設工事が進め...
函館バス（森健二社長）が同社労働組合員に対し、労使間の協議や本人の同...
函館市教委は１日、市立の小中学校計１１校で児童・生徒の新型コロナウイ...
【森】ＪＲ北海道によると、１日午前５時２０分ごろ、函館線森駅構内で森...
新型コロナウイルス感染症が収束しないことを受け、函館西部地区バル街実...
函館少年刑務所は１日、２０代の男性受刑者１人が新型コロナウイルスに感...
渡島教育局は１日、函館中部高校全日制で１月２７日から、函館工業高校全...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽４日＝...
【札幌、旭川、小樽】道などは１日、道内で新たに２６６０人が新型コロナ...
市立函館保健所は１日、函館市内で新たに１７１人が新型コロナウイルスに...