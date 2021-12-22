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【洞爺湖】ＪＲ北海道によると、２１日午後２時半ごろ、胆振管内洞爺湖町...
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【乙部】食堂併設の農産物直売所「たごまる」は１８日、同所で今年を締め...
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バスケットボールの函館地区高校新人大会（道バスケットボール協会主催）...
函館市社会福祉協議会・市福祉人材バンクはこのほど、市亀田交流プラザで...
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国の２０２１年度補正予算成立を受け、函館開発建設部は２１日、関連事業...
２０１４年から道南初の介助犬として活動している「ホビット」（雄、１０...
更紗の朗読会Ｖｏｌ・１０１が２３日午後２時から、函館市中央図書館視聴...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後２時から、第９...
神山児童館（小岩眞智子館長）で１８日、クリスマス会が開かれた。地域の...
道教育大函館校の学生でつくる「函館サンタラン」実行委員会のメンバー３...