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函館八幡宮（川見順春宮司）は２３日、今年の五穀豊穣に感謝をささげる「...
道南発祥の北海道和種馬（ドサンコ）の灯を絶やさないようにと、道南の生...
【七飯、鹿部】団体活動を通じて納税道義の高揚に功績のあった人をたたえ...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新たに新型コロナウイルスに感染した...
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函館市若松町のホテル「ＪＲイン函館」（宮川岳三支配人）に１８日、元国...
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ガソリン・灯油価格は高止まりの状態。本欄でも何度か触れられているが、...
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函館市は１８日、函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ...
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先代から受け継いだ経営資源を活用し、新事業に挑戦する「ベンチャー型事...
○…函館海上保安部は１４日、函館市恵山岬町（椴法華地区...
函館市本町の無印良品シエスタハコダテは２６日午前１１時から午後４時ま...