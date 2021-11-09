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函館中央署は２日、還付金還付名目で金をだまし取られる詐欺被害を未然に...
函館地方気象台によると、低気圧から延びる前線が９日から１０日にかけて...
ＪＡＬ（日本航空）は８日、機体整備のため函館発羽田行き１便を欠航し、...
【札幌、旭川】道などは８日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表し...
市立函館保健所は８日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
気象庁によると、８日午前４時２２分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震...
函館の幕末から戦後まで約１００年間に製作・撮影された、函館古地図や古...
【北斗】市は、１０月から実証運行を開始した北斗市巡回ワゴンの利用状況...
北海道労働者福祉協議会と労働者福祉中央協議会、北海道労働金庫は９～１...
函館市主催の今年度最後となる合同企業説明会が５日、フォーポイントバイ...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（紺谷克孝団長...
函館割烹調理師会は８日、函館市役所１階市民ホールで「第２８回日本調理...
【乙部】函館開発建設部江差道路事務所（加藤智彦所長）は８日、岩盤崩落...
道青少年科学文化財団（札幌）は６日、函館市民会館で「第３０回先端科学...
函館山ロープウェイ（竹村隆社長）は８日、新型コロナウイルス対策の緊急...
原油価格の高騰に伴う、石油製品の価格上昇が止まらない。石油情報センタ...
ここ１カ月ほどで、函館市内にあるコンビニエンスストア２店が閉店してい...
青葉マンドリン室内楽団による秋のコンサートが、１３日午後３時から函館...
北海道介護福祉士会は１２日午後３時から、「加齢による物忘れと認知症の...