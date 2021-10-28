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【厚沢部】町の認定こども園「はぜる」の園児が１４日、道の駅あっさぶで...
【森】森署と第一生命函館支社森営業オフィスは１８日、町内の高齢者住宅...
日没が早い時期に増加傾向にある、歩行者が巻き込まれる交通事故を防ごう...
函館地方気象台によると、低気圧を含む気圧の谷が北海道付近を通過し、大...
函館市赤川町の笹流ダム前庭広場では、植えられている約１１０本のイタヤ...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２７日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
函館馬主協会（河内孝夫会長）は２２日、函館市に１００万円を寄付した。...
【苫小牧】ＪＲ北海道によると、２６日、苫小牧市周辺の大雨の影響で、函...
【北斗】澤田米穀店（市中央２、澤田直樹社長）は、チャック付き真空平袋...
新選組を描いた映画「燃えよ剣」（原田眞人監督）の公開に合わせ、五稜郭...
３１日に投開票を迎える衆院選道８区（渡島、桧山管内）では、青森県大間...
陸上の道新杯秋季道南小学校大会兼第３回記録会（道南陸協主催）が１６日...
修学旅行で函館を訪れた、宗谷管内礼文町の香深中学校３年生１２人が２７...
映画「スター・ウォーズ」シリーズで日常的な乗り物として登場する「スピ...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は１１月２１日午前１０時半から、ビデ...
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衆院選道８区（渡島、桧山管内）に立候補した立憲民主党前職の逢坂誠二氏...