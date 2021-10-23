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「全国地域安全運動」（１１～２０日）に合わせて、函館西防犯協会（新谷...
市立函館保健所は２２日、市内の保育所でノロウイルスが原因とみられる集...
雑誌「婦人之友」愛読者でつくる函館友の会（後藤綾子総リーダー）主催の...
原油価格の高騰に伴いガソリンや灯油の小売価格上昇が続いている。石油情...
【北斗】函館中央署は１４日、全国地域安全運動（１１～２０日）に合わせ...
２２日午前１０時半ごろ、函館市神山１、神山３、神山町、陣川町で約１７...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２２日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確...
【福島】福島幼稚園（石橋香代子園長、園児１４人）の園児が交通安全や防...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
【七飯】第１０回大沼ハロウィンナイト＆紅葉ライトアップクルーズ（ぐる...
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新型コロナウイルス禍で初めて行われる３１日投開票の衆院選で、道８区（...
「２６日から値上げをさせていただきます」。居住する近くのガソリンスタ...
１５日から函館市で申請受け付けが始まった新型コロナウイルス対策の道の...
函館税関は２０日、９月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...
【北斗】鈴木直道知事は２２日、地域訪問「なおみちカフェ」の一環で、２...
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○…「歌で元気！北海道歌まつりｉｎ函館」が２８日午後１時から、函館市...