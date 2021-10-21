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市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに年代性別非公表の１人が新型コ...
【七飯】２１日午後１時ごろ、ＪＲ函館線七飯―大沼間で、函館同０時３１...
ＪＲ北海道は２１日、２０日の大雨で運転を見合わせていた森―長万部間の...
ハートランドフェリーは２１日、低気圧による荒天のため奥尻発江差行きの...
函館市は、市内で行われた職域接種などで１回目に武田／モデルナ社製の新...
函館公園内の遊園地「こどものくに」（函館市青柳町）は１９日、同園の存...
函館市は２０日、新型コロナウイルスワクチンの接種日程を追加した。次回...
函館市教委学校教育課は２０日、市立戸井幼稚園（１９人）で副食費の誤徴...
函館市消防本部は１５日、函館市国際水産・海洋総合研究センターで消防訓...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１８日、２０２２年の競馬開催日程を発表した...
【森】函館の社会人サッカークラブチーム・ＦＣ函館ナチャーロ（福島隆吏...
◇北斗市（２２日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２２日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（保健センター／...
【北斗】遺愛女子高校３年生の有志約１０人がこのほど、道南で農業を学ぶ...
南茅部高校（藤井浩之校長）の１年生約１０人がこのほど、北大水産学部（...
小笠原アカデミー教育振興財団（小笠原孝理事長）は函館旭岡小学校（後藤...
表千家同門会函館支部から講師を招き、茶の湯文化に触れつつお茶を味わう...
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