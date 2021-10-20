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ＪＲ北海道によると、２０日の大雨の影響で函館線森―八雲間の上下線で始...
北海道損害保険代理業協会函館支部（木村勇人支部長）は１９日、ＭＥＧＡ...
フォーポイントバイシェラトン函館（若松町、上谷智雄総支配人）は、新型...
気象庁によると、１９日午後９時３６分ごろ、青森県東方沖を震源とする地...
【厚沢部】今年度の町幸齢者学級開講式兼第１回文化講演会がこのほど、町...
【森】森署はこのほど、同署で森幼稚園の園児に災害用機材の展示と防災講...
【福島】松前署は１５日、福島交番（三岳３９）に自動車運転免許の自主返...
【札幌、旭川】道や札幌市などは１９日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１９日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確...
【七飯】函館七飯ゴンドラ（七飯町東大沼）周辺では、紅葉が見頃を迎えた...
【七飯】第１０回大沼ハロウィンナイト＆紅葉ライトアップクルーズ（ぐる...
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気象庁によると、２０日午前０時１８分ごろ、青森県東方沖を震源とする地...
北海道損害保険代理業協会函館支部（木村勇人支部長）は１９日、ＭＥＧＡ...
明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は１７日、函館市千代台公園陸上...
衆院選が１９日に公示され、道８区でも与野党一騎打ちの舌戦がスタートし...
厚沢部町鶉、飲食店主、藤岡俊吾さん（４７） 政治に望むのは、公正の...
函館市地域交流まちづくりセンターは１１月７日午後１時半から、ＮＰＯま...
函館青色申告会（馬場哲也会長）は１４日、五稜郭町の同会事務所で「第１...
１９日公示された衆院選で、道８区は与野党の一騎打ちとなった。逢坂誠二...