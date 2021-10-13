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道立江差高等看護学院と紋別高等看護学院で、教職員による学生（元学生を...
■八雲で１頭 １２日午後７時半ごろ、八雲町鉛川の国道２７７号を八雲...
【北斗】函館開発建設部は、１４日午後１０時から１５日午前４時まで、七...
２０２２年用の年賀はがきが１２日、函館中央郵便局（本田美晴局長）に到...
函館青年会議所（函館ＪＣ、紀國隆介理事長）はこのほど、１０月例会「未...
【札幌、旭川】道や札幌市などは１２日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１２日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確...
【福島】町三岳の認定こども園福島保育所（吉能佳織園長、園児４８人）は...
犯罪や事故のない地域社会の実現を目指す全国地域安全運動（１１～２０日...
函館市は１１日、今年の市文化賞に、日本近代文学会会員で石川啄木研究家...
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「この日を待ち、道南再生のためにチャレンジしていく思いで４年間準備を...
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北海道新幹線の線路内に８日、シカが入り込み、新函館北斗―新青森間で始...
道立消費生活センター（札幌）は２３日、特別相談「消費者トラブルなんで...
道は、知内町で１１月２５～２７日に開催する「北海道林業就業体験２０２...
日本航空（ＪＡＬ）と全日空（ＡＮＡ）は、新型コロナウイルスの影響によ...
函館市文学館は１６日午後２時から、石川啄木講座「石川啄木－その生と家...