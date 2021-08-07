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道立函館美術館で開催中の特別展「魔法の美術館」の入場者が６日、５００...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに１０人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは６日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館、渡島、江差、八雲の両保健所は６日、管内に食中毒警報を発令し...
江差、八雲の両保健所は６日、管内に食中毒警報を発令した。最高気温２８...
函館市内の新型コロナウイルス感染者数の累計が５日、１０００人（発表日...
道警函館方面本部は、今年１月から今月４日までに管内でクマの目撃などに...
函館市東川町在住の角谷隆一さん（１００）は４日、日本赤十字社に５００...
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道は、道内で食育の推進に貢献している個人・団体を表彰する「道食育推進...
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フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
渡島総合振興局は、観光や帰省などで人の移動が増える夏休みに合わせ、新...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での７月の生鮮スルメイ...
道は、既に用意している道南２棟目の宿泊療養施設「ユニゾインエクスプレ...
北海道農産基金協会（札幌）は、道内の菓子店で菓子を買ってスタンプを集...
シルクロードの景観や火山など、自然から着想を得た作品を描き、６０余年...