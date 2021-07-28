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北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産への登録決定から一夜明けた２...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２８日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館、渡島、江差、八雲の両保健所は２８日、各管内に食中毒警報を発...
悲願がかなった―。北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録が正式...
２４日、函館山を散策中の登山者から「エゾシカを目撃した」と函館市に通...
連合北海道渡島地域協議会、同桧山地域協議会、私鉄総連函館バス支部は２...
【札幌】イオン北海道（青柳英樹社長）とサッポロビール（小野寺哲也上席...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録が正式決定し、登録に向け...
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産委員会は２７日、函館市の垣...
日本たばこ産業（ＪＴ）北海道支社道南支店（岸博男支店長）は２０日、新...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産への登録決定から一夜明けた２...
【上ノ国】町は２８日に開かれた町議会全員協議会で、今年１月２９日から...
函館市はこのほど、生命保険協会函館協会（会長・北村太日本生命函館支社...
イオングループのイオン北海道（札幌、青柳英樹社長）とダイエー（東京、...
函館港内の函館沖堤防（沖堤）ではフクラギやアブラコなど良型の知らせが...
フィッシュランド函館西桔梗店の店長とスタッフが２４日、知内方面へ釣行...
函館山沖のイカ釣り（船釣り）は依然好調をキープ。フィッシュランド函館...
▽マゾイ、クロゾイ、メバル情報（２４日） かなりの数が釣れていた先週...
矢田釣具店・道南釣り情報...