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【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１８日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
ＪＡＬ（日本航空）は１８日、札幌市東区に出没したクマが丘珠空港の敷地...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１７日、７月３日～８月８日に函館競馬場（駒...
道立江差高等看護学院などの教員によるハラスメント行為に関する意見が学...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１７日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１７日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
函館市小学校生活指導研究協議会（会長・井田隆幸函館上湯川小校長）は、...
新型コロナウイルス感染症が収束しないことを受け、函館西部地区バル街実...
気象庁は１７日午後１時から、線状降水帯（積乱雲が５０～３００キロの線...
リード不動産（函館市千歳町、渡辺友子会長）は１８日、同社が管理する団...
【七飯】ＪＡ新はこだて七飯基幹支店のニンジン共選施設（町大中山７）が...
【北斗】第２回市議会定例会は１８日、本会議を再開。新型コロナウイルス...
◇木曜会・大中山大会（１０日、七飯町大中山パークゴルフ場） ▽男子...
【乙部】元和台マリンフェスティバル実行委は１５日、８月１日に開催を予...
【乙部】町は「事業所など予防対応およびアフターコロナ対策補助金」とし...
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