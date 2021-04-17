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【江差】江差追分会（会長・照井誉之介江差町長）は１６日までに、今年度...
函館青柳小・中学校と弥生小、あさひ小の４小中学校の児童生徒と地域の安...
【上ノ国】上ノ国町観光協会（八十科剛会長）の第１回理事会が１６日、日...
【八雲】八雲高校（菅原雅之校長）は１６日、今春入学した新１年生の顔写...
【札幌、旭川】道と札幌市などは１６日、新たな新型コロナウイルス感染者...
【松前】町は１６日、松前城資料館前にある基準木のソメイヨシノが、同日...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
ＪＲ北海道によると、１６日午前５時４７分ごろに内浦湾を震源とする地震...
気象庁によると、１６日午前５時４７分ごろ、内浦湾を震源とする地震があ...
【札幌】道は１５日、道立江差高等看護学院を巡る諸問題について、今後の...
【写真特集】第７３回高体連バドミントン函館支部春季大会団体戦...
バドミントンの第７３回高体連函館支部春季大会が１６日、函館アリーナで...
函館市企業局交通部によると、函館市電の２０２０年度の乗客数は昨年から...
【江差】江差追分会（会長・照井誉之介江差町長）は１６日までに、今年度...
「頼れる仲間プルト君」というビデオをご存じだろうか。１９９３年に動力...
函館市は１６日、高齢者を対象とした新型コロナウイルスのワクチン接種を...
函館市桔梗３の「らぁめん めんきち」（佐藤裕治店主）と同市港町３の「...
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日本航空（ＪＡＬ）は１５日、新型コロナウイルスの影響による需要動向か...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は１８日午後１時半から、函館空港国内...