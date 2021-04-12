函館市内で４人感染
同保健所によると、新規感染者は６０代女性、７０代女性、年代・性別とも非公表の２人の計４人。いずれも市内患者の濃厚接触者で、市衛生試験所の検査で判明した。７０代女性は管内の指定医療機関に入院中。ほか３人は無症状または軽症、会話可能で、入院などに向け調整中。
４人に海外渡航歴や流行地への旅行歴はなかった。濃厚接触者は現在調査中という。
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