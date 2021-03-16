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【札幌】道は１５日、道検査分で新たに３６人が新型コロナウイルスに感染...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感...
先月から道南でも進められている医療従事者らへの新型コロナウイルスワク...
道は、４月に始まる新型コロナウイルスの高齢者（６５歳以上）へのワクチ...
北海道付近が高気圧に覆われた影響で、１５日の渡島・桧山地方は晴れ間が...
【上ノ国】教育・文化・スポーツの分野で優秀な成績を残した町民を表彰す...
【札幌、小樽】道や札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新たに市内居住の３人が新型コロナウ...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは１４日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１４日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感...
【札幌】札幌市は１６日、新型コロナウイルスに感染していた１人が死亡し...
【札幌】道は１５日、道検査分で新たに３６人が新型コロナウイルスに感染...
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カレー専門店のルーがたっぷり 肉々しい満腹カツサンド ２０１７年、...
○…渡島総合振興局は２９日午後２時から４時まで、函館国際ホテルで開く...
板倉一幸氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～同１１時 ①コロナ禍と...
浜野幸子氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１０時４０分 ①パートナー...
北海道警察（関係分、道本＝道警本部、函本＝函館方...
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