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【速報】道検査分で３６人感染　渡島・桧山はゼロ

　【札幌】道は１５日、道検査分で新たに３６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。函館以外の渡島、桧山管内は感染者が確認されなかった。
　内訳は釧路管内１１人、十勝管内６人、石狩管内５人、上川管内３人、空知管内１人のほか、大阪府３人、愛知県２人、札幌市、宮城県、東京都、神奈川県、京都府が各１人。
　また、道は５人が死亡したと明らかにした。
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