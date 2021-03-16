【札幌】道は１５日、道検査分で新たに３６人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。函館以外の渡島、桧山管内は感染者が確認されなかった。

内訳は釧路管内１１人、十勝管内６人、石狩管内５人、上川管内３人、空知管内１人のほか、大阪府３人、愛知県２人、札幌市、宮城県、東京都、神奈川県、京都府が各１人。

また、道は５人が死亡したと明らかにした。