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地域の子どもたちに演劇を鑑賞する場を提供する「函館こども劇場」は１２...
北海道付近が高気圧に覆われたことで、１３日の函館市の最高気温は午後０...
【札幌、旭川、小樽】道は１３日、道内で新たに２９人が新型コロナウイル...
市立函館保健所は１３日、函館市内で新たに５０代男性１人が新型コロナウ...
函館市社会福祉協議会（市社協）は１２日、市亀田交流プラザで今年度の災...
はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）は、プログラミング言語「...
道警函館方面本部の岡本努本部長（５８）が１２日、着任あいさつのため函...
道教育大函館校の学生でつくり、海外からの留学生の生活をサポートしよう...
感染力が強いとされる新型コロナウイルスの変異株による感染が全国的に拡...
札幌在住の会社員、朝日義一さん（６９）は、東日本大震災から１０年間、...
函館市が所有する旧ロシア領事館（船見町）の売却先が、愛知県の自動車部...
【北斗】フットサルの第３１回全日本少年大会函館予選の準決勝、決勝が６...
新成人に〝大人の料理〟を振る舞う「函館ＨＡＴＡＣＨＩプロジェクト」と...
マックスバリュ石川店（函館市石川町）が１２日、リニューアルオープンし...
津軽海峡フェリー（函館市港町３、村上玉樹社長）は昨年１１月から３月末...
【札幌】キリンビバレッジ（東京）は、今年で発売３５周年を迎える「午後...
★３月道南経済、観光依然厳しく（７日） 日銀函館支店（加藤健吾支店長...
○…函館映画鑑賞協会は１５日、第２４８回例会を市中央図書館視聴覚ホー...
道南地域の多彩なグルメを満喫するイベント「はこだてフードフェスタ２０...
函館市青函連絡船記念館摩周丸は１５～１８日、船舶検査と特別清掃のため...