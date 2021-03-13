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市立函館保健所は１３日、函館市内で新たに５０代男性１人が新型コロナウ...
函館市社会福祉協議会（市社協）は１２日、市亀田交流プラザで今年度の災...
はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）は、プログラミング言語「...
道警函館方面本部の岡本努本部長（５８）が１２日、着任あいさつのため函...
道教育大函館校の学生でつくり、海外からの留学生の生活をサポートしよう...
感染力が強いとされる新型コロナウイルスの変異株による感染が全国的に拡...
札幌在住の会社員、朝日義一さん（６９）は、東日本大震災から１０年間、...
函館市石川町会（山崎敏昭会長）は、創立７０周年の節目として、同町会の...
成年後見セミナー（函館市成年後見センター主催）が１０日、市総合福祉セ...
北海道付近が高気圧に覆われたことで、１３日の函館市の最高気温は午後０...
函館水産高校（亀山喜明校長）の２年生３８人を乗せた道の実習船「若竹丸...
函館広域幹線道路整備促進期成会は１２日、函館新外環状道路の日吉インタ...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後３時） 【小 児 科】小児科ひよ...
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「桜」に関する情報が流れてくる季節を迎えた。毎年、楽しみにしている人...
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