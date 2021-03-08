【速報】道内で６３人感染 渡島、桧山はゼロ
道検査分の管内別内訳は十勝１８人、釧路１１人で、道東での感染が増加している。以下後志６人、空知、上川各２人、石狩、胆振各１人。このほか東京都、埼玉県が各１人。
また、道内での死者は発表されなかった。
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