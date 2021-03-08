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【速報】道内で６３人感染　渡島、桧山はゼロ

　【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは８日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。道検査分４３人、札幌市１８人、小樽市、旭川市各１人で、計６３人となった。函館市と渡島、桧山管内で新規感染はなかった。
　道検査分の管内別内訳は十勝１８人、釧路１１人で、道東での感染が増加している。以下後志６人、空知、上川各２人、石狩、胆振各１人。このほか東京都、埼玉県が各１人。
　また、道内での死者は発表されなかった。
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