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【江差】公共工事の質の高い施工や委託業務を担当した優秀な技術者などに...
【札幌】道と札幌市は７日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと...
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【福島】福島町の今年度自衛隊入隊予定者激励会が４日、町福祉センターで...
【札幌、小樽】札幌市は６日、新型コロナウイルスの変異株ＰＣＲ検査で８...
ＮＨＫ函館放送局が主催する展示会「３・１１ あの日の記憶 道南の津波...
【小樽】小樽市は６日午後、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと...
【札幌、旭川】道と札幌市などは６日、新たな新型コロナウイルス感染者を...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感染...
ＪＲ北海道は５日、福島県沖で２月１３日に発生した地震の影響で一部列車...
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【北斗】市観光協会は１３、２０の両日に市公民館（本郷２）で開講する「...
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【北斗】池田達雄市長と永田裕教育長は、２日開会の第１回市議会定例会で...
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