市立函館保健所は１９日、函館市内在住の６０代男性（職業非公表）１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。市内の感染者数は累計で５１７人となった。

同保健所によると、男性は発熱や咳、倦怠感などがあり、１８日の医療機関による検査で陽性が判明した。軽症で、道内医療機関に入院中。感染経路は不明で、濃厚接触者は調査中。海外渡航歴や流行地への旅行歴はない。