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【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１９日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１９日、函館市内在住の６０代男性（職業非公表）１人が...
道南で新型コロナウイルスの感染者が初めて確認されてから、１９日で１年...
気象庁によると、１８日午後４時１分ごろ、日高管内浦河町沖を震源とする...
津軽海峡フェリーは１８日、海上荒天の影響で函館―大間間の３便を欠航し...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１８日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１８日、函館市内での新型コロナウイルス感染確認はなか...
１５日付で着任した道警函館方面本部の岡本努本部長（５８）が１７日、着...
【七飯】一般社団法人ハイパーイナカクリエイトの吉田浩平代表理事（３３...
急速に発達した低気圧の影響で。ＪＲ北海道は１７日、函館―札幌間の特急...
【札幌】鈴木直道知事は１９日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...
【江差】第１回臨時町議会が１９日、開かれた。町所有の教職員住宅天井部...
【北斗】市議会の議会改革推進調査特別委員会（白戸昭司委員長、１１人）...
【江差】町は１９日の町議会全員協議会で、マリンピング事業や、かもめ島...
函館で消費拡大を進めるブリを使った「はこだて焼きピロシキ」を販売する...
【北斗】北斗市内の農家で、ハウス栽培の軟白ネギの収穫・出荷作業が進ん...
函館大谷短大は、こども学科のダンス発表会の動画をホームページで公開し...
【松前】町教委は１８日、新型コロナウイルス感染拡大で中止した成人式の...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は今月から、町内限定（一部地...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１９日、新たな新型コロナウイルス...