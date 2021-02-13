【速報】道内全体で３９人感染、５人死亡
また、札幌市では同日、２１人の新規感染者と７０代男性１人が死亡したと発表。旭川市では２人の感染と７０代女性の死亡、小樽市は１人の新規感染、年代・性別非公表の２人の死亡を発表した。函館市発表分と合わせて、同日の道内の感染者は計３９人で、累計で延べ１万８４４１人（実人数１万８３９６人）、死者は５人増えて６３７人となった。
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