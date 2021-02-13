【札幌】道は１３日、道内で新たに１０人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。道検査分で石狩管内が９人と留萌管内１人。

また、札幌市では同日、２１人の新規感染者と７０代男性１人が死亡したと発表。旭川市では２人の感染と７０代女性の死亡、小樽市は１人の新規感染、年代・性別非公表の２人の死亡を発表した。函館市発表分と合わせて、同日の道内の感染者は計３９人で、累計で延べ１万８４４１人（実人数１万８３９６人）、死者は５人増えて６３７人となった。