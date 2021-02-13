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第一管区海上保安本部函館航空基地は１２日、函館市紅葉山町の矢別ダムで...
道警函館方面本部は１２日、特殊詐欺被害防止特別講演を同本部で行い、道...
道は、今年度の道社会貢献賞（交通安全功労者）と道善行賞（交通安全実践...
【室蘭】１２日午前１０時５分ごろ、室蘭市のＪＲ室蘭線東室蘭駅構内の上...
函館市は１３日午前９時から大森公園（大森町３３）の市民向け雪捨て場の...
【江差】地域に根ざした交通安全活動を積極的に推進したとして、江差町の...
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市立函館保健所は１２日、函館市内で新たに４人が新型コロナウイルスに感...
札幌管区気象台は１１日、道内の向こう１カ月（１３日～３月１２日）の天...
中国の旧正月「春節」が１２日、始まった。函館・道南には例年、春節に合...
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【北斗】北斗市の池田達雄市長は１２日、２０２１年度当初予算案を発表し...
池田市長の任期最終年度となる２０２１年度当初予算案は、一般会計が今年...
国特別史跡の五稜郭をイルミネーションで彩る「五稜星の夢（ほしのゆめ）...
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昨年１２月に設立された上ノ国町中須田の農業法人「ＭＯＲＩ ＦＡＲＭ」...
東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長が、女性蔑視発言の責任...